بوقديرة: يجب تنفيذ مطالب أهالي ورشفانة وعدم تهميشهم

الوطن|رصد

قال عميد بلدية الزهراء ناصر بوقديرة إن اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة ورشفانة جاء بعد التواصل مع جميع الأطراف، لمنع الاقتتال وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وطالب بوقديرة من الحكومة منتهية الولاية بتبني الاتفاق وتنفيذ مطالب أهالي ورشفانة وعدم تهميشهم، مؤكدًا أن جميع الأطراف متفقون على أهمية الحوار والتفاوض وحل جميع الخلافات بكامل المنطقة الغربية، إضافة إلى توحيد الصف والتعايش السلمي ووضع حد لما عانته منطقة ورشفانة طيلة السنوات الماضية.

يذكر أن عددًا من حكماء وأعيان مدينة الزاوية أعلنوا أمس الأول التوصل إلى اتفاق مبدئي مع جميع الأطراف لمنع الحرب في ورشفانة، إثر التحشيدات العسكرية التي شهدتها المنطقة.