«الرئاسي» الليبي يلوّح مجدداً بالتدخل لوضع «قاعدة دستورية»

جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، التلويح باحتمال تدخل مجلسه لحسم الخلافات بين مجلسي النواب و«الدولة» حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.

وقال المنفي لدى اجتماعه مساء أمس، في العاصمة طرابلس مع وفد من (برقة) بالمنطقة الشرقية، إن النزاع بين مجلسي النواب و«الدولة» يتمحور حول أيهما السلطة التشريعية في البلاد، وأضاف: «ندعم أي توافق بينهما، ولكن نقول أيضاً إنه لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد».

وأضاف المنفي: «المجلس الرئاسي مستعد للتدخل لإنتاج (القاعدة الدستورية) للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة».

ودافع المنفي، عن دور المجلس الرئاسي في العملية السياسية، وقال: «ليس لدينا طموح للبقاء في السلطة»، لافتاً إلى أن المجلس ليس مسؤولاً عن الانقسام السياسي والعسكري والاقتصادي في البلاد.

وأوضح أن ملف توحيد المؤسسات يمضى قدماً «وهناك تقدم على صعيد توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية»، على الرغم من اعترافه بوجود نقاط خلاف ما زالت مستمرة بهذا الصدد.

وتسلم المنفي من المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفيرة الفرنسية بياتريس لوفرابير دوهيلين، رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إنه يأمل لقاء المنفي خلال الاجتماعات المقبلة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

في شأن ذي صلة، رأى السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أن «الوحدة الدولية ضرورية إذا أردنا مساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام». وتحدث عبر حسابه على «تويتر» اليوم، عن مشاركته مع كريستان بوك، المبعوث الألماني الخاص لليبيا في اجتماع برلين، أمس، مع ممثلي أميركا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا بالإضافة إلى مصر وتركيا وبعثة الأمم المتحدة.

بدورها، قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن اجتماع برلين أمس، هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي بليبيا.

وأشارت المنقوش، في تغريدة لها عبر صفحتها على «تويتر» اليوم، إلى أنها اتفقت هاتفياً مع بوك، على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين (1 و2) وصولاً لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق عليه، كما نقلت المنقوش عن السفير الإيطالي، رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم بليبيا.

من جهة أخرى، تعهد محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، بأن يكون لها دور أساسي في «منع الحرب والاقتتال»، و«العمل على استقرار المنطقة الغربية، والضرب بيد من حديد كل من يدعو للحرب ويحشد لها».

ودعا الحداد لدى لقائه مع ممثل عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية أمس، إلى الاستمرار في العمل «لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد»، ولقطع الطريق أمام من وصفهم بـ«تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة».

في المقابل، أكد «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أن وحداته كافة «على أهبة الاستعداد للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا».

وقال بيان مصور «للواء 128 المعزز» التابع للجيش، اليوم، إن ما وصفه بـ«معجزة قواته» تكمن فيما حققته قيادته بشأن إعادة تكوين وترتيب الوحدات لمقارعة الإرهاب.

وكان وفد الجيش إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قد أشاد بدوره في القضاء على خلية «داعش» الإرهابية، وأحد قيادييها المدعو المهدي دنقو، الذي وُصف بأنه «أحد أخطر الإرهابيين» الذين كانوا وراء كثير من العمليات الإجرامية ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين.

وأكد الوفد في بيان نقله خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، أن ما قامت به قواته «يدل على قدرة أفرادها وكفاءتهم وحرصهم على تأمين الوطن والقضاء على الإرهاب»، لافتاً إلى أنها «استطاعت القضاء على أخطر قياداته من خلال سلسلة العمليات التي نفّذتها خلال السنوات الماضية بعد أن وجّهت إليه الكثير من الضربات القاصمة وآخرها ما قامت به قوة عمليات الجنوب في القطرون أول من أمس».

ودعت اللجنة العسكرية لمزيد من العمل «لاجتثاث ما تبقى من فلول (الإرهاب) في منطقة الصحراء التي عوّل عليها تنظيم (داعش) ومن انضم إليه لتكون ملاذاً له ولإجرامه».