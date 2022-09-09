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منظمة الأحياء البرية: نفوق الأسماك بميناء درنة ناجم عن التلوث

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس مجلس الإدارة بمنظمة العلوم والأحياء البرية “عز النصر ابزيو” أنه  من المرجح أن يكون نفوق الأسماك في ميناء درنة البحري ناجما عن تلوث مياه حوض الميناء بمياه المجاري.

كما أشار “ابزي” في تصريحات صحفية، إلى أن التقديرات الأولية لنفوق أربعة عشر نوعا من الأسماك تظهر وجود تلوث بمياه المجاري بالحوض وظهور نسب عالية من مادة الأمونيا السامة

وأوضح أنه بالفعل تم أخذ عينات إلى مدينة البيضاء المركز من أجل إجراء التحاليل لكشف ملابسات حدوث هذه الواقعة والتي تعد تهديدا للأمن البيئي البحري.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في ميناء درنة

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منظمة الأحياء البرية

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صحيفة الساعة 24

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