الإيقاع بتشكيل عصابي من بنغلاديش يمارس خطف البنغاليين في الكريمية

ليبيا – أوقع عناصر قوة دعم مديريات الأمن في المناطق بتشكيل عصابي بنغالي الجنسية يمارس أعمال خطف الأجانب من ذات الجنسية.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى ورود معلومات للقوة مفادها وجود بنغالي الجنسية مختطف ومحتجز داخل مزرعة في منطقة الكريمية من قبل أشخاص يحملون ذات الجنسية لطلب فدية مالية في مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف البيان إن فصيلا تابع للفرقة الثانية في القوة اقتحم مكان الاحتجاز وحرر المختطف وتمكن من القبض على خاطفيه.

