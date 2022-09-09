ليبيا تنعى الملكة إليزابيث: كانت رمزاً لوحدة بلادها

نعت ليبيا، ملكة بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الملكة إليزابيث الثانية، التي غيبها الموت أمس، مقدماً التعازي لشعب المملكة المتحدة.

وقدم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيسي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» فتحي باشاغا، تعازيهم إلى العائلة المالكة والحكومة والشعب البريطاني.

وكتب الدبيبة، عبر صفحته على «تويتر»، مقدماً «خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة البريطانية وشعبها في وفاة الملكة إليزابيث الثانية»، وقال إن الراحلة كانت رمزاً لوحدة بلدها وخدمة شعبها.

بينما قال باشاغا عبر صفحته على «تويتر»، «باسمي واسم الحكومة الليبية أتقدم بخالص التعازي والمواساة للمملكة المتحدة والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية».

كما تقدمت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية»، بتعازيها إلى الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة.

وقالت المنقوش، إنها «تلقت بحزن نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية»، مشيرة إلى أن «حكمة الملكة الراحلة وتفانيها في خدمة بلادها، كانا مصدر إلهام لها، وللعديد من النساء في جميع أنحاء العالم».