السفارة الأمريكية: نواصل الجهود لتعليم الليبيين اللغة الإنجليزية

قالت سفارة الولايات المتحدة إنها تواصل جهودها لتعزيز تدريس اللغة الإنجليزية وتعلمها في جميع أنحاء ليبيا.

أضافت في بيان: “في الشهر الماضي، أرسلت سفارة الولايات المتحدة و Amideast/Libya خريجين ليبيين شاركا في أول دورات الشهادة المهنية في تدريس اللغة الإنجليزية (PCELT) في تونس للمشاركة في “تدريب المدربين” في الأردن”.

وتابعت: “هذه الفرصة تدعم جهودهم لتدريب المزيد من مدرسي اللغة الإنجليزية في ليبيا، ونأمل أن يمهد هذا الطريق لمزيد من دورات PCELT في ليبيا في المستقبل، من أجل دعم احتياجات تطوير المعلمين ومساعدة معلمي اللغة الإنجليزية على تطبيق أفضل الممارسات في فصولهم الدراسية”.