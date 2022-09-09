نورلاند: الولايات المتحدة والشركاء الدوليين يدعون الأطراف الليبية للانخراط في الحوار

العنوان-طرابلس

كشف المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن رسالة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الموجهة إلى جميع الأطراف الليبية، من المشاركين في اجتماع برلين الذي عُقد على مستوى المبعوثين يومي الخميس والجمعة.

وقالت السفارة الأمريكية أن نورلاند شارك رفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، في محادثات برلين التي عقدت في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر مع الشركاء الدوليين بشأن الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال نورلاند: إن “الولايات المتحدة تنضم إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة”.

وأضاف نورلاند أنه “أكد من جديد على هذا الهدف في مكالمتي يوم 6 سبتمبر مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح والتي اتفقنا فيها على أنه من الضروري إجراء الانتخابات دون تأخير”.

وانطلق اجتماع برلين مساء الخميس، في العاصمة الألمانية بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثل الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء عملية برلين، وسبق عقد الاجتماع على في كل من تونس وإسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.