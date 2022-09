عون والمبروك يتدارسان سير العمل بقطاعي الطاقة والمال بحكومة تصريف الأعمال

ليبيا – عقد وزيرا النفط والغاز والمالية في حكومة تصريف الأعمال محمد عون وخالد المبروك اجتماع عمل لتدارس سير العمل في قطاعات الطاقة والمال.

بيان صحفي صدر عن وزارة النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تدارس الجانبين سبل تذليل المصاعب لدعم قطاع النفط والوصول لمستهدفاته والمحافظة على الإنتاج وزيادته.

وأضاف البيان إن عون والمبروك بحثا أيضا آلية تنفيذ قرار زيادة المستخدمين وفقا لما جاء في قرار مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال.

