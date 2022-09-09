اتحاد القبايل الليبية يدعو رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إعادة تقييم الأزمة الراهنة بليبيا

طرابلس 09 سبتمبر 2022 (وال)- دعا اتحاد القبائل الليبي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجديد السفير عبد الله باتيلي، إلى أهمية تقييم الوضع تقييمًا صائبًا، واجتناب أسباب فشل المحاولات السابقة لحل أزمة البلاد، من أهمها أن كافة الحوارات السابقة في هذا الشأن؛ كانت تتم بين الأطراف المتصارعة والمرتبطة بأجندات ومصالح الدول المتدخلة في الشأن الليبي،واستبعدت أهم عنصر وهو الشعب.

وقال الاتحاد – في رسالة وجهها إلى باتيلي – عن طريق رئيسة مكتب الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منها، : (إن حل الأزمة الليبية يرتكز على 3 أسس، أولها رفع الدول المتدخلة في الأزمة يدها عن ليبيا، وسحب قواتها ومرتزقتها، وثانيها أن يأخذ مجلس الأمن الدولي قرارات صارمة في مواجهة العابثين باستقرار ليبيا، وثالث الأسس هو منح الليبيين فرصة تقرير مصيرهم، من خلال مؤتمر وطني جامع في داخل البلاد يضم كل القبائل، والكيانات السياسية والمجتمع المدني.

وأشارت الرسالة إلى دور الحكماء والعقلاء الذين يعملون على وحدة ليبيا، واجهاض كل المحاولات الخارجية لإثارة الحرب الأهلية. (وال)

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