مديرية أمن بنغازي: القبض على شخص قام بالسطو على محل تجاري في “شبنة”

استجابةً لبلاغ تقدم به أحد المواطنين لمركز شُرطة العروبة بتعرض محله لعملية سطو وسرقة هاتف محمول وبعض الأغراض من أحد العاملين بالمحل من قبل أحد الأشخاص على الفور أصدر رئيس مركز شُرطة العروبة عميد محمد مراجع الدرسي تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعل.

بحسب بيان مديرية أمن بنغازي، تم إنتقال أعضاء التحريات بالمركز وبرفقتهم أعضاء من تحريات قسم شُرطة النجدة إلى مكان الواقعة وتم جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة وتم التوصل إلى هوية الفاعل وتحديد محل سكنه بمنطقة شبنة وتم ألانتقال بالقرب من محل سكنه وتم مشاهدته على متن مركبته النوع مازدا 626 اللون أخضر وتم ضبطه وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على ثلاثة قطع بنية اللون يشتبه بأن تكون مُخدر الحشيش وأوراق تستعمل في تعاطي المخدرات (أوراق بفرة)وتم العثور على الهاتف المسروق داخل المركبة وتم الإنتقال به إلى المركز ،وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.س.ع وإعترف بمانُسب إليه وبتعاطيه لمادة الحشيش المُخدرة وتم إحالته للنيابة العامة.