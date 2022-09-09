ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون و194 ألف برميل خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في البلاد بلغ مليون و194 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل.

وزاد الإنتاج بواقع 31 ألف برميل يوميا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، يوم الإثنين الماضي.

استهلاك مليار و131 مليون قدم مكعب من الغاز

وتراجع الإنتاج حينها إلى مليون و163 ألف برميل يوميا، بينما بلغت المكثفات 48 ألف برميل.

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وقالت المؤسسة إن الأمر يرجع إلى مشكلات فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير.

كما أشارت المؤسسة، في إحصائية اليوم، إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ مليار و131 مليون قدم مكعب.