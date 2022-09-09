ألمانيا تؤكد على ضرورة الوحدة الدولية لإيجاد حل للأزمة الليبية

العنوان-برلين

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، أن الوحدة الدولية ضرورية لمساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا.

وقال أونماخت: “فخور بالمشاركة مع المبعوث الألماني الخاص لليبيا كريستان بوك، في اجتماع الأمم المتحدة مع مبعوثي مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا في برلين”، وفق تغريدة عبر صفحته الشخصية، مضيفا أن “الوحدة الدولية ضرورية إذا أردنا مساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام”.

وشددت الخارجية الألمانية في بيان لها أعلنت فيه عن استضافة بريلن للمؤتمر على الالتزام الألماني بدعم جهود تحقيق السلام في المستدام في ليبيا، دون أن تكشف محاور المناقشات.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة مصر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا برعاية الأمم المتحدة.