المونيتور: عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي سبب الاشتباكات المسلحة في طرابلس

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على أبرز معالم الجمود السياسي الحالي وأسبابه وانعكاسته المدمرة على الشعب الليبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة طرابلس مثلت نكسة ديبلوماسية جديدة تفتح الباب أمام فصل جديد من الصراع على السلطة ذي منحى عسكري في بلد بلا استقرار منذ أكثر من 10 سنوات شابها من دون توقف تنافس سياسي مسلح مدمر.

وأضاف التقرير إن البيئة الأمنية والسياسية غير المستقرة أعاقت سير العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 مشددا على أنها هي من زرعت بذور الاشتباكات الأخيرة التي حطمت الأمل في التوصل إلى حل شبه سلمي لانتقال السلطة.

ونقل التقرير عن مراقبين سياسيين قولهم إن هذه الاشتباكات المسلحة مقدمة لمواجهة أكثر دموية وجولة أولى من حرب أوسع وأكثر ضراوة ونتيجة حتمية لصراع أكبر في وقت لا تهدف فيه كل مقترحات الأمم المتحدة إلى تقديم حل شامل للأزمة بل علاجات مؤقتة لتقليل التوترات وتأجيل الصراع.

وتابع التقرير إن الحل الأمثل للأزمة يتمثل في توحيد المؤسسات الأمنية وتفكيك الميليشيات المسلحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتحقيق التداول السلمي للسلطة بعدها إذ لم تؤد عودة القتال إلى إثارة قلق القوى الإقليمية والدولية فقط بل المدنيين الذين قد يكونون عرضة للنزوح ونقص الأدوية والغذاء.

وأضاف التقرير إن عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن وانعدام سيادة القانون أدى إلى منع النازحين داخليا من العودة إلى مواطنهم الأصلية فيما يخشى المدنيون من فصل أشد قسوة من المعاناة إذا استمرت الأعمال العدائية فالقصف العشوائي على المناطق المضطربة يشكل مصدر قلق كبير لهم.

وبين التقرير إن مقتل الفنان الكوميدي الشهير مصطفى بركة مثل مصدر خوف وحزن بالنسبة للسكان وحقيقة مفادها أنه لا يوجد مدني بالعاصمة طرابلس آمن على حياته بنسبة 100% بمجرد اندلاع المعارك في المناطق المأهولة فالليبيون كارهون للانزلاق مرة أخرى في الفوضى والمزيد من البؤس.

ترجمة المرصد – خاص

