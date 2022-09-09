منظمة الهجرة في مالي: ليبيا من أفضل الوجهات للمهاجرين إلى أوروبا

أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مالي، ” باسكال كينتينس أندريه “، أن ليبيا والجزائر لا تزالان الوجهة المفضلة للمهاجرين من دول غرب ووسط أفريقيا.

جاءت تصريحاته خلال مؤتمر إقليمي عقد في عاصمة النيجر “نيامي” على مدار يومين، أمس الخميس، حول حوكمة الهجرة والهجرة العابرة في غرب ووسط أفريقيا، حيث يهدف المؤتمر الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية إلى تحديد ومناقشة التحديات المشتركة الرئيسية للتخفيف من الظاهرة.

وقال ” أندريه ” إن المهاجرين يعبرون النيجر ومالي بهدف الوصول إلى شمال أفريقيا، لا سيما الجزائر وليبيا ومن ثم إلى أوروبا.

كما ذكر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مالي ، أن أكثر من 80% من المهاجرين تدفعهم الأوضاع الاقتصادية إلى المغامرة بحياتهم والهجرة إلى دول الجوار إما للبحث عن عمل، أو للهروب من الفقر. وفي النيجر ما بين عامي 2016 و2021 ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 65 ألف مهاجر من الأفارقة على العودة إلى بلدانهم أو استضافتهم في بلدان ثالثة.