المنقوش تُعلق على اجتماع برلين بشأن ليبيا

العنوان-طرابلس

علقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش على الاجتماع الدولي الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة.

وأكدت المنقوش، أن الاجتماع هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي بليبيا.

وقالت المنقوش في تغريدة لها عبر تويتر: “أنها استعدادا للمؤتمر التقت السبت الماضي مع السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشيني، الذي أكد رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم في ليبيا.

كما اتفقت المنقوش خلال اتصال مع المبعوث الألماني لليبيا كريستيان بوك، على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1-2 وصولا لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق عليه.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة مصر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا برعاية الأمم المتحدة.

وفي السياق أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، أن الوحدة الدولية ضرورية لمساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام، وفق تغريدة له عبر تويتر.