دغيم: مصر تسير بين الألغام الليبية.. وزيارة صالح إلى قطر لن تسهم في حل المأزق السياسي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى دولة قطر متوقعة بعد زيارة تركيا والتقارب المصري القطري.

دغيم رأى في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أن الزيارة لن ستسهم في حلحلة المأزق السياسي الحالي، مضيفًا : “زيارة عقيلة إلى تركيا متأخرة كثيرًا مجلس النواب في أسوأ أحواله”.

وبخصوص موقف وزير الخارجية سامح شكري، رأى دغيم أن مصر تسير بين ما وصفه بـ “الألغام الليبية”، مشيرًا إلى أن مصر مضطرة للتعامل مع حكومة طرابلس ودعم البرلمان في بنغازي لكي تحافظ على وحدة ليبيا.

دغيم ختم بالقول : “تظل مصر هي الشقيق الأكبر لليبيين وقادرة على لعب دور الوسيط في التهدئة والمصالحة”.

