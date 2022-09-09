حبارات: يبقى معالجة الاختلال الاقتصادي مجرد آمال في ظل حالة “التشظي”

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قال المحلل السياسي، نور الدين حبارات، في حيث له عن الإنفاق الإستهلاكي، إن الإختلالات الكبيرة في الإقتصاد الليبي كثيرة و عديدة و ليست وليدة اليوم فهي مزمنة و معقدة، معتقدا إنه حان الوقت لمواجهتها و التعاطي معها عبر إجراء إصلاحات إقتصادية هيكلية حقيقية .

وأضاف حبارات، انه ومع كل هذه الآمال يبقى معالجة الاختلال الاقتصادي مجرد أمال فقط غير قابلة للتحقيق في ظل إستمرار حالة التشظي و عدم اليقين التي تغيم على المشهد السياسي فلا أحد يمكنه التنبؤ بنهايته و بمألاته .