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حبارات: يبقى معالجة الاختلال الاقتصادي مجرد آمال في ظل حالة “التشظي”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي، نور الدين حبارات، في حيث له عن الإنفاق الإستهلاكي، إن الإختلالات الكبيرة في الإقتصاد الليبي كثيرة و عديدة و ليست وليدة اليوم فهي مزمنة و معقدة، معتقدا إنه حان الوقت لمواجهتها و التعاطي معها عبر إجراء إصلاحات إقتصادية هيكلية حقيقية .

وأضاف حبارات،  انه ومع كل هذه الآمال  يبقى معالجة الاختلال الاقتصادي مجرد أمال فقط غير قابلة للتحقيق في ظل إستمرار حالة التشظي و عدم اليقين التي تغيم على المشهد السياسي فلا أحد يمكنه التنبؤ بنهايته و بمألاته .

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الوطن الليبية

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