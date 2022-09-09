التعليم: 26% نسبة الرسوب في امتحان الرياضيات بشهادة التعليم الأساسي

أصدرت وزارة التربية والتعليم إحصائية بعدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام «2021 – 2022»، ونسب النجاح والرسوب فيها، أظهرت أن مادة الرياضيات كانت الأعلى في نسبة الرسوب بواقع 26.42%.

وبلغت نسبة الرسوب في اللغة الإنجليزية 22.64%، في حين لم تتجاوز تلك النسبة 9% في باقي المواد، حسب الإحصائية المنشورة على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

في حين سجلت أكبر نسبة نجاح في مادة الحاسوب بواقع 97.87%، ثم اللغة العربية بـ 96.33%، والتربية الإسلامية بـ 95.30%.

شكوى من صعوبة الرياضيات

واشتكى طلاب من صعوبة امتحان مادة الرياضيات، حيث قالوا إن بعض الأسئلة جاءت من خارج المقرر الدراسي، وتحتاج إلى وقت طويل للإجابة عنها، مؤكدين أن الوقت الممنوح للإجابة لا يكفي.

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ثم عقد وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى المقريف، اجتماعا للنظر في ملاحظات الطلاب، كما أعد خبراء مادة الرياضيات تقريرا حول أسئلة المادة، أحيل إلى المركز الوطني للامتحانات.