ليبيا – أوصى رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد بالاستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لقطع الطريق أمام تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة على الوطن.

وجاء ذلك خلال لقاء الحداد مع الشيخ البشتي الزحوف، ممثلاً عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية.

وأكد الحداد بأنه سيكون لرئاسة الأركان العامة، دور أساسي في منع الحرب والاقتتال، والعمل على استقرار المنطقة الغربية، وعلى كافة ربوع ليبيا، والضرب بيد من حديد لكل من يدعو للحرب ويحشد لها.

الحداد استنكر بشدة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار عارية من الصحة ضد أهل ورشفانة، والتي الغرض منها التأجيج والفتنة، مؤكدًا بأن نظرته للوطن واحدة لا فرق بين غربه وشرقه وجنوبه.

The post الحداد: سنضرب بيد من حديد كل من يدعو للحرب ويحشد لها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية