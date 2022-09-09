أعيان طبرق يطالبون بعودة الملكية واستلام السنوسي مهامه

الوطن|رصد

طالب عدد من أهالي وأعيان ومشايخ مدينة طبرق، باستلام الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي مهامه كملك دستوري للبلاد، مطالبين بتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكة.

وأكد أهالي طبرق في بيانٍ لهم ، تم نشره اليوم الجمعة، من أمام مسجد الملك إدريس بطبرق، أن ذلك هو الحل الأمثل للخروج بالبلاد من المنخنق والمنزلق الدستوري الذي وقعت فيه البلاد منذ 2011.

وأضاف الأعيان في بيانهم “المتتبع للتطورات الخطيرة في المشهد الليبي الفترة الأخيرة والتي تنبأ بوقوع حرب بدأت تظهر علاماتها من أجل مصالح ومطامع شخصية ضيقة تقضي على الشباب الذي من المفترض أن يبني البلاد ويشيدها لا أن يكون وقودا للحرب التي تهدم ماتبقى من بنية تحتية متهالكة أساساً“.

وأتبع البيان “إن ما فتح المجال لتّحارب والتصارع هو عدم وجود دستور دائم ورأس لهرم الدولة يلتف عليه كل الليبيين، يقود البلاد نحو المصالحة من دون التحيز أو الانتماء الطائفي أو القبلي أو الجهوي أو السياسي، وهذا ما يفتقده متصدري المشهد الحاليين“.

كما ذكّر الأعيان في بيانهم بمطالبتهم منذ سنوات بتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكة، مؤكدين أنهم مع المبادرة الصادرة من دعاة العودة للشرعية الملكية الدستورية الصادر بطرابلس يوم الاثنين الماضي.

كما وطالب البيان مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكافة المدن والقوات المسلحة لتبني هذا الخيار، محملين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بصفتهم رعاة للمحادثات ومسؤولين عن الحوارات المسؤولية التامة على أي تأخير في انفاذ هذا الخيار والحل الجذري.