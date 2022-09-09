فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

ضبط أفراد مركز شُرطة البركة في مدينة بنغازي، شخصا سرق ثمانية آلاف دينار وأجهزة من سيارة مواطن.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى ضد مجهول بشأن تعرض سيارته للسرقة، حيث توجه أعضاء التحريات إلى المكان لجمع المزيد من المعلومات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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ونشرت المديرية تسجيل مصور (مقطع فيديو) التقطته إحدى كاميرات المراقبة، تظهر المتهم وهو يسطو على المبلغ المالي وأغراض من السيارة، وتمكن رجال التحريات من خلاله من ضبطه، وذلك بعد الضغط على ذويه لتسليمه.

واعتراف المتهم بما نسب إليه، وقال إنه باع الأجهزة بسوق العشية، ثم أحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.