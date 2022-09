السايح: ليبيا صنفت في الترتيب الأول في احتمالية انتشار جدري القرود

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح أن منظمة الصحة العالمية صنفت ليبيا في الترتيب الأول في احتمالية انتشار جدري القرود، وأنه في أي لحظة قد تظهر حالات مصابة.

السايح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد جاهزية جميع الفرق الصحية التابعة للمركز في المنافذ الحدودية للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود، مشيرًا إلى تجهيز بروتوكول علاجي من قبل اللجنة العلمية في المركز.

وذكر السايح أن المركز اتخذ إجراءات استباقية منذ الانتشار العالمي للفيروس بتوفير مشغلات كشف الفيروس للحالات المشتبه بها وتدريب الفرق الطبية، بالإضافة إلى إعداد البروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس، بحسب قوله.

وأضاف السائح أنه حسب الاتفاق الآن سيتم عزل الحالات المصابة في أقسام الأمراض السارية داخل المستشفيات وأن المرض ليس شديد الانتشار وغير متوقع الانتشار بشكل كبير في البلد كما حدث في كوفيد 19.

وحول ملف وفيات أطباء التخدير، قال السايح: إن المركز الوطني أجرى دراسة على أطباء التخدير في المستشفيات وأن النتائج المبدئية مقلقة.

