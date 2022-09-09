المجلس العسكري الزاوية: نرفض جعل مدن الغرب ساحة للحرب بين الأشقاء

الوطن|رصد

أصدر المجلس العسكري بمدينة الزاوية بيانا بشأن الأوضاع بالمنطقة الغربية مؤكدين على حرصهم لحث كافة الكتائب والسرايا لوحدة الصف ودعم مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية.

وبارك المجلس العسكري في بيانه جميع الجهود المبذولة من قبل الأعيان والحكماء والشباب بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والابتعاد عن شبح الحروب.

وشدد المجلس على رفضه الشديد لأي جهة تسعى إلى جعل مدن الغرب خاصة وليبيا عامة ساحة للحرب بين الأشقاء تحت أي ذريعة كانت.