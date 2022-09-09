لنقي: جهات أجنبية تحرض المجلس الرئاسي لإطالة الصراع على السلطة والمال

أبدى عضو مجلس الدولة “أحمد لنقي” في تصريح الجمعة استغرابه من الكيفية التي سيتدخل بها المجلس الرئاسي في حال تأخر مجلسا النواب والدولة في إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية.

وأوضح “لنقي” أن صلاحيات المجلس الرئاسي محدودة وفقًا لقرارات مؤتمر جنيف الذي أنشأه؛ فلا يملك أن يحل محل السلطة التشريعية لتشريع قوانين دستورية أو غيرها.

وأشار “لنقي” إلى وجود جهات أجنبية تقوم بتحريض أعضاء المجلس الرئاسي بهدف التشويش على مجريات الأحداث في البلاد واستمرار الصراع على السلطة والمال وتسليم الإرادة السياسية الوطنية للدول الأجنبية التي لا يعنيها استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا.

ودعا “لنقي” أعضاء المجلس الرئاسي بعدم الانجرار وراء أطماع الدول الأجنبية في ليبيا وألا تستهويهم السلطة، والواجب عليهم السعي مع الجميع للتعاون مع المجلسين لإنجاز القاعدة الدستورية دون كلل أو ملل.

وتعليقاً على طلب أربعين مترشحا للرئاسة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قال “لنقي” إن هذا حق مشروع له كباقي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني دون أن يتجاوز أحدهم حدوده المقررة له في القوانين.