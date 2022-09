ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب مصباح دومة، قائلًا:”هل تحفظ وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش على إدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية نابع من رغبات الشعب الليبي الذي يرفض جميع التدخلات الخارجية؟.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “هل تحفظ د.نجلاء المنقوش على إدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية هو نابع من رغبات الشعب الليبي الذي يرفض جميع التدخلات الخارجية. ملاحظة حرف الدال له العديد من الدلالات”.

The post دومة: هل تحفظ المنقوش على إدانة التدخلات التركية نابع من رغبات الشعب الليبي ؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية