المسماري: التدريب البحري الذي أجرته القيادة العامة مهم في الفترة الراهنة

الوطن| رصد

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء “أحمد المسماري”،أن القيادة العامة، أجرت تمرين تعبوي على مستوى فرقة مشاة، بمشاركة اللواء 106 مجحفل واللواء طارق بن زياد، بالإضافة إلى وحدات إسناد مع القوات الجوية والمدفعية، ووحدات الدعم الالكتروني ووحدات الدفاع الجوي.

وبين المسماري في تصريحات صحفية، أن هذا التدريب البحري مهم جداً هذه الفترة باعتبار أن شواطئ ليبيا مفتوحة أمام الهجرة غير الشرعية والصيد الجائر.

ولفت المسماري إلى إن إدارة التدريب بالقيادة العامة للقوات المسلحة، تقوم بوضع خطة تدريبية سنوية شاملة، تبدأ من التدريب النظري، والإعداد البدني والتعرف على الأسلحة حال وجود أسلحة جديدة.

وأوضح أن هذه الخطة ستستمر لحوالي 10 أشهر عقب ذلك تتوج هذه المرحلة الطويلة من التدريب النظري وتدريب على مستوى وحدات صغرى إلى تمارين تعبوية على الأرض لتنفيذ كل ما تم التدريب عليه.

وثمن اللواء المسماري كل جهود رجال القوات المسلحة التي تنفذ تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بشكل دقيق.