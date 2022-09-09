أورلاندو: المشاركون باجتماع برلين يتطلعون للعمل مع “باتيلي” لدعم خارطة الطريق الليبية

قال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا،“ نيكولا أورلاندو “، أن المشاركين في اجتماع برلين بشأن ليبيا الذي عُقد على مدى يومين جددوا التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ..

جاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه على منصة تويتر مساء اليوم الجمعة قائلا: في لقاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر وتركيا في برلين اليوم، أكدنا مجددا التزامنا المشترك بدعم مسار شامل للانتخابات في أسرع وقت ممكن باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا، ورفضنا عدم الاستقرار والإجراءات أحادية الجانب».

كما أضاف المبعوث الإيطالي في تغريدة ثانية أن المشاركين في اجتماع برلين يتطلعون «إلى العمل بشكل وثيق مع الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي” لدعم خارطة طريق ليبية تؤدي إلى وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها».

واستضافت العاصمة الألمانية يومي الخميس والجمعة اجتماعا بشأن ليبيا ضم كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، والمبعوثين الخاصين وممثلين عن حكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية.