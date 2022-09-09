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أمن بنغازي: مركز شرطة البركة يكشف تفاصيل سرقة مبلغ مالي من سيارة مواطن 

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – بنغازي 

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة البركة يكشف تفاصيل سرقة مبلغ مالي وقدره 8.000 آلاف دينار وبعض الأجهزة من مركبة مواطن خلف مصحة المروة. 

وأوضحت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد مجهول قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 8.000 آلاف دينار وبعض الأجهزة وأوراقه الشخصية من مركبته خلف مصحة المروة. 

وأكدت المديرية أن رئيس المركز عقيد خالد الترهوني أصدر تعليماته لأعضاء التحريات بالمركز بالانتقال إلى مكان الواقعة لجمع المعلومات والتحري عن الفاعل. 

وأفادت مديرية أمن بنغازي انه تم انتقال أعضاء التحريات لمنطقة الدقادوستا خلف مصحة المروة وتم جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة وتم تحديد هوية الفاعل ومحل سكنه. 

وذكرت المديرية وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات لمحل سكن الشخص المطلوب وبالضغط على ذويه قاموا بتسليمه وتم الانتقال به إلى المركز. 

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه بالاستدلال معه اعترف بسرقته للمبلغ المالي وأنه قام ببيع الأجهزة بسوق العشية وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل. 


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صحيفة العنوان الليبية

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