زيدان: خطط الميليشيات في ورشفانة هي تنفيذ لأجندة خارجية لتصفية مجموعات تدعم باشاآغا

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فرج زيدان إن خطط الميليشيات في ورشفانة هي تنفيذ لأجندة خارجية لتصفية مجموعات خرجت عن هذه الأجندة، وتدعم الآن الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا، مضيفًا أن الأولى نجحت في طرد الثانية من طرابلس.

زيدان وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز” حذر من الميليشيات التي ما زالت تدور في فلك الخارج، من أنها مجرد أداة يمكن الاستغناء عنها وتصفيتها، كما يحاولون أن يفعلوا مع خصومهم.

