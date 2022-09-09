ليبيا الان

شركة الكهرباء تعلن قرب الانتهاء من مشروع أوباري الفجيج

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن رصد

أكدت الشركة العامة للكهرباء بأن العمل ما زال مستمراً على ربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كليو فولت من المحطة الغازية الفجيج أوباري، حتى تقترن بأبراج الضغط العالي ودخولها على الشبكة العامة.

وأضافت الشركة عبر صفحتها الشخصية بـ”فيسبوك”، أن فني الشركة قد شارفوا على الإنتهاء من عملية ربط الوصلات والتي سيتم عقبها نقل إنتاج وحدتين من محطة أوباري الفجيج إلى الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 340 مجيا وات.

وأوضحت الشركة بأنها باتت في المراحل الأخيرة مشروع أوباري الفجيج، مؤكدة بأن ذلك سيساعد على نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة أوباري إلى الشبكة الكهربائية، ومن شأنه المساعدة في استقرار الشبكة والتخفيف من ساعات طرح الأحمال.

 

الوسوم

#الأحمال الكهربائية #شبكة الكهرباء الشركة العامة للكهرباء ليبيا محطة أوباري

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك