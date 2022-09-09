شركة الكهرباء تعلن قرب الانتهاء من مشروع أوباري الفجيج

الوطن رصد

أكدت الشركة العامة للكهرباء بأن العمل ما زال مستمراً على ربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كليو فولت من المحطة الغازية الفجيج أوباري، حتى تقترن بأبراج الضغط العالي ودخولها على الشبكة العامة.

وأضافت الشركة عبر صفحتها الشخصية بـ”فيسبوك”، أن فني الشركة قد شارفوا على الإنتهاء من عملية ربط الوصلات والتي سيتم عقبها نقل إنتاج وحدتين من محطة أوباري الفجيج إلى الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 340 مجيا وات.

وأوضحت الشركة بأنها باتت في المراحل الأخيرة مشروع أوباري الفجيج، مؤكدة بأن ذلك سيساعد على نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة أوباري إلى الشبكة الكهربائية، ومن شأنه المساعدة في استقرار الشبكة والتخفيف من ساعات طرح الأحمال.