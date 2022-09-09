شركة الكهرباء: مشروع ربط محطة أوباري بالشبكة في مراحله الأخيرة

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها في المراحل الأخيرة بمشروع ربط محطة أوباري الغازية بالشبكة العامة للكهرباء، ما سيسهم في نقل إنتاج وحدتين بها بقدرة إنتاج 340 ميغاوات.

وأشارت الشركة إلى أن العمل مستمر على ربط وصلات الضغط العالي جهد «220 كيلو فولت» من المحطة بخط الفجيج؛ حتى تقترن بأبراج الضغط العالي ودخولها على الشبكة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

ولفتت إلى المشروع سيساعد في استقرار الشبكة و التخفيف من ساعات طرح الاحمال.