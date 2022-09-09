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العامة للكهرباء: مشروع محطة الفجيج أوباري في مراحله الأخيرة 

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة، أن العمل في المحطة الغازية الفجيج أوباري في المراحل الأخيرة. 

وأوضحت الشركة أن العمل مستمر على ربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كيلو فولت حتى تقترن بأبراج الضغط العالي ودخولها على الشبكة العامة. 

وأضافت الشركة أن فنيي الشركة العامة للكهرباء شارفوا على الانتهاء من عملية الربط الوصلات والتي عقبها سيتم نقل إنتاج وحدتين من محطة أوباري الفجيج إلى الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 340 ميغاوات. 

وذكرت الشركة أن هذا المشروع سيساهم في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة أوباري إلى الشبكة الكهربائية ومن شأنه المساعدة في استقرار الشبكة والتخفيف من ساعات طرح الاحمال.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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