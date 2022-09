خبير زراعي يناشد الحكومة بدعم المزارعين للحفاظ على أكثر من 8 ملايين شجرة زيتون في ليبيا

ليبيا – أكد الخبير الزراعي الهادي خلف أن وزارة الزراعة كانت تسعى لإطلاق مشروع متكامل لإنقاد الآلاف من أشجار الزيتون في ليبيا وخاصة المنطقة الغربية، عبر اعتماد نظام التقطير، ولكن المشروع توقف بسبب عدم وجود اعتمادات مالية.

خلف دعا في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” إلى ضرورة تفعيل البرامج الحكومية ودعم المزارعين من أجل المحافظة على أكثر من ثمانية ملايين شجرة زيتون في ليبيا متوزعة على مختلف أنحاء البلاد.

وحول نظم زراعة الزيتون في البلاد، شرح خلف أنها تعتمد إلى حد كبير على الأمطار ومياه الري.

