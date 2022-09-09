مديرية أمن طبرق ترحل 287 مهاجراً عبر منفذ امساعد البري

الوطن| متابعات سلمــت مديريــة أمــن طبــرق “287” مهاجــراً، للسلطــات المصريــة بمنفــذ السلــوم البــري. وبحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق، أن المهاجرين دخلــوا إلى الأراضــي الليبيــة بطريقــة غيــر شرعيــة قبيل أيام. هذا وتولــى عناصــر قســم شرطــة النجــدة وقــوة فــرض القانــون بمديريــة أمــن طبــرق ترحيل المهاجرين عبــر منفــذ امساعــد البــري، واستلامهــم مــن قبــل السلطــات المصريــة بمنفــذ السلوم البــري. الجدير بالذكر، تمت عملية ترحيل المهاجرين بنــاء علــى تعليمــات من مديــر أمــن طبــرق العميــد “سامــي ادريــس”، وبإشــرف مباشــر مــن رئيــس قســم شرطــة النجـدة الرائــد “مفتــاح اكريــم”.

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