المسماري: كل رجال القوات المسلحة تنفذ تعليمات المشير خليفة حفتر بشكل دقيق

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة لها إدارة للتدريب تضع خطتها السنوية الشاملة، والتي تبدأ من التدريب النظري والإعداد البدني والتعرف على الأسلحة إذا كان هناك أسلحة جديدة.

وأضاف اللواء المسماري، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطة تستمر حوالي 10 أشهر عقب ذلك تتوج هذه المرحلة الطويلة من التدريب النظري وتدريب على مستوى وحدات صغرى إلى تمارين تعبوية على الأرض لتنفيذ ما تم التدريب النظري عليه.

وثمن اللواء المسماري، كل جهود رجال القوات المسلحة التي تنفذ تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بشكل دقيق.

وتابع:” اليوم وصلنا إلى تمرين تعبوي على مستوى فرقة مشاة، حيث أنه عندما تشارك 2 ألوية بالإضافة إلى وحدات إسناد مع القوات الجوية والمدفعية ووحدات الدعم الإلكتروني ووحدات الدفاع الجوي في هذا التمرين التعبوي على مستوى فرقة مشاة ميكانيكية، لذلك التدريب البحري الذي تم مهم جدا في هذه الفترة باعتبار أن ليبيا شواطئها مفتوحة أمام الهجرة غير الشرعية وأمام الصيد الجائر على المياه الإقليمية الليبية”.

وأضاف:” هذا التمرين التعبوي هو عادة ما يتم في هذه الفترة في نهاية الخطة التدريبية للاطلاع على ما تم إنجازه من تدريب نظري خلال السنة”.