الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و194 ألف برميل يوميًا 

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و194 ألف برميل يوميًا.

وأضافت المؤسسة أن إنتاج المكثفات بلغ 55 ألف برميل خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، مليار و131 مليون قدم مكعب.

وذكرت المؤسسة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز بلغ 931 مليون قدم مكعب، بينما بلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 61 مليون قدم مكعب.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم تسجيل استهلاك مصانع الأسمنت 32 مليون قدم مكعب.