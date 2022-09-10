أمن طبرق يضبط شخصين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة

الوطن|رصد

ضبطت مديرية أمن طبرق، الجمعة، شخصين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة، وذلك بحسب بيان صادر عن مديرية أمن طبرق.

وتمكن أعضاء التحري لفرع طبرق بالتعاون مع أعضاء الأمن الداخلي طبرق من مداهمة أحد أوكار المخدرات بالمدينة وبالتحديد حي الحظية، وضبطت شخصيين بحوزتهم قرابة (ربع كيلو) من مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش و18760 قرص لهلوسة وبندقية خرطوش و رمانة وعدد 2 مخازن بندقية کلاشن کوف.

وبحسب بيان المديرية، اعترف الشخصان بما نسب لهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.