فريق من مكافحة الفساد يبحث في فيينا جهود التعاون مع المنظمات الدولية

عقد بمقر مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة بالعاصمة النمساوية فيينا ، اجتماع مشترك بين فريق الخبراء الحكومي المعنى بألية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا وعدد من المنظمات الغير حكومية الدولية.

وتناول الاجتماع استعراض أعمال فريق الخبراء الحكومي حول دور مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد بدولة ليبيا كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين فريق الخبراء الحكومي والمنظمات الدولية.

وفي هذا الشأن ، أفاد عضو فريق الخبراء الحكومى ومدير إدارة المجتمع المدني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” فؤاد ابودية ” بأن الاجتماع يأتي في أطار تبادل الآراء حول المساهمة في تعزيز معايير المنظمات الغير حكومية وتكوين شراكات استراتيجية المتعلقة بدور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة مكافحة الفساد.

وحضر الاجتماع أعضاء فريق الخبراء الحكومي بدولة ليبيا وخبراء دوليين بمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة والمخدرات ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية الغير حكومية .