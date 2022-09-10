عون: إنتاج ليبيا من النفط الخام يتعافى يوما بعد يوم

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوطنية المؤقتة ” محمد عون ” أن إنتاج ليبيا من النفط الخام يتعافى يوما بعد يوم..

جاء ذلك في تصريحات صحفية أضاف فيها أن ، ليبيا لا تزال مستثناة من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين دول منظمة أوبك.

وأشار عون إالى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد فعلت قرار الوزارة بالزيادة الحقلية للعاملين بالقطاع.

وبشأن رفض المحكمة لدعوى صنع الله في الشق المستعجل، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة أنه أمر طبيعي وفقا للنصوص القانونية . .

مشيرا إلى أن لجوء صنع الله للمحكمة من أجل تحقيق مصلحته الشخصية، وليس تنفيذا أو احتراما للتشريعات النافذة. .