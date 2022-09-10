لنقي: صلاحيات المجلس الرئاسي محدودة ولا يمكنه تشريع القوانين

الوطن|رصد

ذكر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن صلاحيات المجلس الرئاسي محدودة وفقًا لقرارات مؤتمر جنيف الذي جاء به، مؤكداً بأنه لا يمكن له أن يحل محل السلطة التشريعية لتشريع قوانين دستورية أو غيرها.

وأعرب لنقي في تصريحات صحفية، عن استغرابه حول كيفية تدخله في حال تأخر مجلسي النواب والدولة في إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية.

واتهم عضو مجلس الدوله جهات أجنبية بالقيام بتحريض أعضاء المجلس الرئاسي بهدف التشويش على مجريات الأحداث في البلاد واستمرار الصراع على السلطة والمال وتسليم الإرادة السياسية الوطنية للدول الأجنبية، التي لا يعنيها استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وشدد لنقي خلال تصريحاته على ضرورة عدم انجرار أعضاء المجلس الرئاسي وراء أطماع الدول الأجنبية في ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة السعي مع الجميع للتعاون مع المجلسين لإنجاز القاعدة الدستورية دون كلل أو ملل.