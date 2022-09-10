أملا في جذب الاستثمارات لبرقة.. حفتر يطلق مشاريع اقتصادية بمنطقة خليج البمبة الحرة

قال موقع أفريكا أنتلجنس الفرنسي، إن حفتر أعاد تنشيط 7 مشاريع مناطق حرة على أمل جذب الاستثمارات في برقة، وذلك في مشروع منطقة خليج البمبة الحرة الواقعة بين طبرق ودرنة.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن حكومة الثني هي التي وضعت تصوّرًا لمشروع خليج البمبة عام 2015، ولكن هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر أعادت إطلاق المشروع في يناير الماضي، وهي التي تُدير مشاريع البنية التحتية، ومنها المناطق الحرة، وفق قوله.

وأشار “أفريكا انتلجنس” إلى أن حفتر يبحث عن شركاء أجانب لتنفيذ هذه المشاريع، وفيما يتعلق بمنطقة خليج البمبة الحرّة، فقد جرى الاتصال بشركات فرنسية للاستثمار فيها، ولكن لم يوقّع أيُّ عقد حاليًّا.