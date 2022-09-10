بوخطابية: يجب تطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفين

الوطن|رصد

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اللجنة المكلفة من البلدية للمرور على المجازر والمحلات والباعة المتجولين لضبط كافة المخالفات بعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القوانين عليهم دون أي تهاون.

جاء ذلك خلال اجتماع له مع جهاز الحرس البلدي وإدارة البحث الجنائي والإصلاح البيئي والشرطة العسكرية والقوات المسلحة سير عمل اللجنة.

وشدد بوالخطايبة على ضرورة تطبيق القانون لضبط الشارع والمحافظة على صحة المواطن، التي عدها من أهم أولويات البلدية.