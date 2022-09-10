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أمن بنغازي: ضبط شخص سرق مبلغ مالي وأغراض من سيارة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن أفراد مركز شُرطة البركة في مدينة بنغازي، من ضبط شخصا سرق ثمانية آلاف دينار وأجهزة من سيارة مواطن.

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة ، أنه تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى ضد مجهول بشأن تعرض سيارته للسرقة، حيث توجه أعضاء التحريات إلى المكان لجمع المزيد من المعلومات،

كما نشرت المديرية مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة، تظهر المتهم وهو يسطو على المبلغ المالي وأغراض من السيارة، وتمكن رجال التحريات من خلاله من ضبطه، وذلك بعد الضغط على ذويه لتسليمه..

واعتراف المتهم بما نسب إليه، وقال إنه باع الأجهزة بسوق العشية، ثم أحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل..

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صحيفة الساعة 24

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