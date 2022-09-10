عبيد: الموقف المصري من حكومة الدبيبة واضح منذ يونيو الماضي

الوطن| رصد

قال الكاتب الصحفي، يسري عبيد، إنّ الموقف المصري قد أرسل رسائله بعدم اعترافه بحكومة الدبيبة، وأنّها حكومة منتهية الصلاحيات منذ يونيو الماضي، وأنّ أي إجراء تتخذه هذه الحكومة فاقدة الشرعية سيكون باطلًا.

وأشار عبيد، في تصريحات صحفية، إلى أنّ وزراء الدول في الجامعة العربية كانوا مختلفين بين داعم لهذه الحكومة ورافض لها، وهذا الخلاف لم تتمكن مصر من إنهائه.

وتابع: “إنّنا نستغرب من موقف الجزائر الذي لم يعارض حكم الإسلام السياسي الذي يمثله الدبيبة، خاصة وأنّ الجزائر قد عانت من حكم الإسلام السياسي والإرهاب”، مصرحًا أنّ كل المؤتمرات التي عقدت في برلين وباريس لم ينتج عنها شيء ملموس، حيث أنّهم طالبوا تركيا بوقف إمداد السلاح لليبيا إلا أنّه لم يتم تفعيل هذه المطالبات.