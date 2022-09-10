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الكيلاني: إمكانية تعديل قانون منحة الزوجة والأبناء بما يتلائم مع الظروف الحالية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” وفاء الكيلاني ” بعض الملاحظات حول عمل مشروع المنحة سواء منحة الزوجة والأولاد أو منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة

واستعرضت الكيلاني خلال ترأسها لاجتماع اللجنة العليا لمتابعة صرف منحة الزوجة والأبناء اجتماعها الثاني نقاط جدول أعمال الاجتماع على الحاضرين حيث تمت مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها

وناقش الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين، الموقف الحالي لتنفيذ مشروع المنحة وسير عمليات الصرف الحالية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة اللائحة الداخلية وإعداد تصور لإمكانية تعديل قانون منحة الزوجة والأبناء بما يتلائم والظروف الحالية.

واتفق المجتمعون على ضرورة متابعة عمليات صرف المنحة مع للمصارف العاملة بما يسهل وصول دفعات المنة لمستحقيها بكل سهولة ويسر.

وخلص الاجتماع إلى استمرار التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح مشروع المنحة وضمان وصولها لمستحقيها.

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«الكيلاني» وفاء الكيلاني

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صحيفة الساعة 24

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