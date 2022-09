ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد محمود البنداق، إن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية، مجرد “مراوغة” .

البنداق أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن رئيس المفوضية أراد “التأكيد على وجوده وضرورة التعامل معه، رغم عدم اكتمال مجلس المفوضية وعدم تمثيل إقليم برقة به”، على حد قوله.

واعتبر أن تصريحات رئيس المفوضية عماد السايح تتعارض مع تصريحات النائب العام بوجود أرقام وطنية مزورة وبطاقات انتخابية “مزورة” وبأعداد كبيرة، ما يطرح تساؤلا بشأن إمكانية إجراء انتخابات.

ولفت إلى ضرورة إصدار قانون جديد للانتخابات من السلطة التشريعية، خاصة بعد مرور عام على القانون الأسبق. وشدد على صعوبة إجراء أي انتخابات دون وجود توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة.

ورأى أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا يحتاج إلى قاعدة دستورية متفق عليها، خاصة فيما يرتبط بالمواد الخلافية حول رئاسة البلاد وشروطها، ووجود حكومة واحدة تحكم سيطرتها على كامل التراب الليبي، وقانون انتخابات يتفق عليه الجميع.

The post البنداق: من الصعب إجراء أي انتخابات دون توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية