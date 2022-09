البدين: عودة القضاء الدستوري سيساهم في حل مشكلة الصراع المحتدم

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عبد الجواد البدين إن غياب القضاء الدستوري عن المشهد الليبي طيلة السنوات السابقة وفر البيئة للمتصارعين السياسيين لزيادة الاشتباك وضبابية الرؤية والتباس المشهد.

البدين أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة لمرصد إلى أن القضاء الدستوري يحل مشاكل التضارب بين القوانين بين مؤسسات الدولة ولا يصح أن تبقى أي دولة دون قضاء دستوري.

ورأى أن غياب القضاء الدستوري طيلة الفترة الماضية لم يكن أمر إيجابي، لافتاً إلى أن تعطيلها وإيقافها كان لهدف الوصول للاتفاق السياسي لحل الإشكال وهذا في لحظة ما مبرر ولكن وبعد 8 سنوات من الصراع المحتدم غيابها ليس مبرر ووجودها الآن سيساهم في حل المشكلة والتقريب من الحالة القانونية.

وأضاف: “الآن عسكرياً الليبيين وضعهم أفضل بكثير هناك تفاهمات ومعسكرات سياسية مدت يدها لبعضها وتلاقت في أكثر من مكان. المبرر الحقيقي للخلاف تبين انه غير حقيقي لذلك نحتاج ان نعود للدولة الدستورية. لا أظن أن هناك قلق موجود في الهيئة، القلق ليس في التفاهمات بل بالتعدي على صلاحيات ليست من صلاحيات المجلسين”

كما أردف: “أصبح ممكن التخوف من تفعيل الدائرة الدستورية من بداية اجتماع الجمعية العمومية بدأت الجهات التي يقلقها أن المشهد يحل من ناحية دستورية! لماذا نخاف ونقلق ان الموضوع ينحسم بالسلطة القضائية؟ أظن أننا نبحث في جزء تاريخي مر عليه أكثر من 10 سنوات”.

وأكد على أن مصطلح القاعدة الدستورية تم إقحامه في المشهد السياسي الليبي منذ عامين من قبل ستيفاني وليامز واستعمالها للمصطلح أرادت به القفز على الهيئة التأسيسية ومشروع الدستور القاعدة الدستورية لو كان مقصود بها قانون انتخاب أو استفتاء دقيق لكن ما اجتمع عليه المجلسين في الفترة التي كانت مغلقة فيها القضاء الدستوري هذا اعتداء على صلاحيات هيئة منتخبة وكأنها صفقة سياسية بين طرفين.

ونوّه في ختام حديثة إلى أن البعثة الأممية تجاهلت الهيئة طوال السنوات الماضية التي ليست ذات مصلحة في علاقتها لأن مصلحتها أن العمل الذي أنجزته يتم عرضه على الليبيين ليوافقون أم يرفضون عليه.

