تنفيذاً لتعليمات المشير “حفتر”… اللواء 128 المعزز يجتمع بمديرية أمن أوباري

الوطن / متابعات

عقد اللواء 128 المعزز اجتماعًا أمس السبت مع مديرية الأمن أوباري -غات، بحضور آمر اللواء العميد حسن معتوق الزادمة، ومشاركة آمر غرفة عمليات اللواء 128 المقدم أشرف عاشور ، ومساعده عصام الظامر، وآخرين.

وقال اللواء المعزز عبر صفحته على “فيسبوك” إن الاجتماع أتى للرفع من مستوى التعاون بين وحدات اللواء ومديرية الأمن، وللتنسيق المباشر مع آمر المنطقة العسكرية اللواء جماعة مسعود.

وأضاف اللواء “أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، بشأن بسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، ولزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الاجهزة الأمنية”.