الغدامسي: يستبعد نشوب حرب جديدة بين الأطراف المتصارعة

الوطن|رصد

قال الخبير في الشأن الليبي مدحت الغدامسي، إنه من المستبعد أن يكون الكلام عن موجة حرب جديدة بين الأطراف المتصارعة صحيحًا، وذلك في ظل المعطيات الحالية الموجودة على الأرض وتصريحات أطراف الأزمة.

وأضاف الغدامسي في تصريحاتٍ صحفية أن التحركات العسكرية الحالية هي مجرد خطط لتأمين المواقع، خاصةً بعد انسحابات كتائب عسكرية إثر القتال الأخير وإعادة تموقع لقوات الحكومة منتهية الولاية لتأمين العاصمة“، مستبعدًا أن “تكون ذات طابع عدائي في الوقتالراهن“.

وكان قد تجدد القلق في ليبيا من قرع طبول الحرب بعد حديث مواقع محلية عن حشد قوات موالية للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميدالدبيبة قرب مطار طرابلس القديم الذي تتمركز حوله قوات موالية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بعد أسبوعين من المواجهاتالتي دارت في العاصمة طرابس وخلفت عشرات القتلى.