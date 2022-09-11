المودي: نسبة مشاركة النساء في انتخابات بلدي ترهونة بلغت 26 بالمئة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية السبت نشر قوائم الناخبين المبدئية لانتخاب المجلس البلدي ترهونة.

كما أوضح المتحدث باسم اللجنة المركزية ” باسم المودي ” في تصريحات صحفية ، أنّ عدد المسجلين بمنظومة الناخبين ببلدية ترهونة بلغ أكثر من 25 ألف ناخب وناخبة لافتا إلى أن المؤشرات عند قفل سجل الناخبين أظهرت ارتفاعا في معدّل مشاركة النساء حيث بلغت نسبة مشاركتهن 26 % من إجمالي المسجلين.

وكانت اللجنة المركزية قد أفادت في وقت سابق لبانوراما أنّ سجل الناخبين لانتخاب المجلس البلدي ترهونة أقفل في الخامس من سبتمبر الجاري فيما سيتمّ قفل سجل المرشّحين في الحادي عشر من ذات الشّهر